疑決策錯誤釀山東大洪災 中國當局急「和諧」

2018-08-23 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風「棕櫚」前幾日直撲中國上海，對中國不少地區造成嚴重災害，其中山東的壽光市位於河川下游，在颱風大雨後，上游水庫幾乎同時間洩洪，對壽光市造成嚴重災情，但中國當局疑似「和諧」此消息，微博上所有相關熱搜都被當局撤下。

綜合媒體報導，中國山東壽光市最近因颱風過後的上游水庫洩洪，發生嚴重的洪災，到了今日仍不見當局出手援助，微博上也幾乎沒有媒體發聲，僅有普通民眾積極發文、留言，努力幫壽光市爭取曝光，但就連民眾自己花錢買的熱搜，也被微博退錢、不發，顯然是當局有意壓下消息。

不少微博網友發文痛罵政府，「山東其他地方沒有被淹，哪是天災，而是人禍吧，為甚麼政府不快速解決」、「不刷微博還真的甚麼都不知道」、「連天天看新聞的人都不知道」、「都已經死人了，竟然沒有救援？」，還有網友憤慨地說，壽光平常降雨不多，許多時候還需要跟上游的青州買水，沒想到上游水庫滿了，竟然不顧下游災情直接排水，簡直是「政府需要水時你們要百姓錢，不要水時你們要百姓命」。

中國山東壽光市上游的水庫，在本月19、20日遭逢颱風帶來的連續大雨後，由於水位過高，同時有3個水庫一起洩洪，釀成壽光市嚴重的洪水，經濟損害相當大，但大部分中國媒體都未報導此事，中國網友也質疑，同時讓這3個水庫洩洪，是否決策錯誤。