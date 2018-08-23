搶救邦交！ 傳次長劉德立任瓜地馬拉大使

2018-08-23 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多與我國斷交以後，我方在3年內就接連失去了5個邦交國，於拉丁美洲的外交上元氣大傷。據悉，瓜地馬拉近年與中國接觸頻繁，我方人士擔心瓜地馬拉也可能被中國強奪而去，於是傳出外交部次長劉德立可能派駐瓜地馬拉的消息，今天已拍板定案；次長一位則由秘魯代表的曹立傑回部接任。

根據《上報》報導，我國在拉丁美洲的外交關係上接連失利，為鞏固現有的外交版圖，外交部高層決定重整隊伍，將由現任的外交部次長劉德立出使關係可能告急的瓜地馬拉，希望藉此讓瓜地馬拉認為我方重視邦誼，此外，也是要緩解那些要求究責劉德立的壓力。

劉德立過去曾派駐巴拿馬，去年5月返國接任次長沒多久，巴拿馬旋即與我國斷交，引發對劉德立的指責，一直到現在為止，都有不少內部人士都要求究責劉德立。但是高層認為中方企圖搶奪我國友邦的計畫已久，巴拿馬也早已有斷交之意，才刻意蒙蔽我方，在劉德立剛離開後就搞這一齣戲，不能全怪大使，但對此事到現在仍有雜音，高層才決定藉此決定緩解一下外界壓力。

劉德立確定出使瓜地馬拉，次長一職將由曹立傑接任。曹立傑就是去年5月繼任的巴拿馬大使，但一上任就接獲斷交噩耗，被外放到秘魯擔任代表。但在西語系統資歷完整的曹立傑，曾經擔任過聖克里斯多福及尼維斯大使、拉美司司長等等，曾被不少人看好，也讓高層認為是接任次長的好選擇。