人造衛星「風神」升空 有望成為氣象預報大突破

歐洲太空總署今日凌晨發射了人造衛星「風神（Aeolus）」，它是史上第1個可以偵測全球氣流，讓氣象人員能進而計算全球各地風速、風向等數據的人造衛星。（歐新社）

2018-08-23 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲太空總署（ESA）今日凌晨發射了人造衛星「風神（Aeolus）」，它是史上第1個可以偵測全球氣流、讓氣象人員能進而計算全球各地風速、風向等數據的人造衛星，對於未來的天氣預測將是一大突破。

綜合媒體報導，歐洲太空總署原定於週二發射「風神」，由於天候不佳，延至格林威治標準時間週三晚間9點20分（台灣時間今日凌晨5點20分）才順利發射。「風神」未來會在距地球約320公里的高空，發射強力紫外線至地球，觀測紫外線撞擊空氣中細小粒子的情形，進而計算風速與風向。

歐洲太空總署的官員表示，現在大部分預測風力的方式，皆為放出「探空氣球」，氣象專家再綜合其他資訊，預測風速與風向，不確定性較大，以前從來沒有試過讓外太空的衛星負責預測全球風向、風速，有機會對於氣象預報帶來新的突破。

「風神」為歐洲太空總署1999年批准的計畫，名字「Aeolus」取自希臘神話中「風神」的名字，原本預計於2007年發射升空，但由於製造上遇到困難，延後了11年才於今日凌晨成功發射，這項計畫一共耗資約5.3億英鎊（約新台幣214億元）。