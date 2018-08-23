演唱會看不到偶像...20雙手「連人帶輪椅」將他高舉

眾人合力舉起近100公斤重的輪椅和麥克（見圖），讓他能親眼看到台上的偶像連恩。（圖擷取自推特@hannah_maex）

2018-08-23 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕身障男子麥克日前到英國曼徹斯特去參加知名歌手連恩·蓋勒格（Liam Gallagher）的演唱會，因只能坐在輪椅上，無法好好目睹偶像風采。然而此時麥克的朋友突發奇想，聯合周圍的歌迷朋友一同用「雙手」將重達近100公斤的麥克和輪椅高舉，讓麥克頓時擁有全場最高的視野，能看到連恩唱到他過去在綠洲合唱團（Oasis）的經典作品〈Wonderwall〉。

根據外媒報導，麥克表示，自從5年前騎乘越野摩托車受傷後，就得依靠輪椅行動，僅管這次演唱會購買了身障區的票，但他仍想到站立區和他的朋友們一起聆聽。他表示，眼前的人群實在太多，「當我放棄挺起身子，只想單純用耳朵聽的時候，突然有20多位朋友將我高舉起來，那真得很令人難以置信」。

而伸出援手幫忙麥克的歌迷也都顯得相當興奮，一邊跟著台上唱，一邊錄下感人的這幕，現場氣氛熱鬧，連當時在台上的表演的連恩也注意到了。

事後連恩也在推特上PO文感謝所有人的幫忙，讓他的歌迷麥克能擁有這麼棒的視野來欣賞演唱會。不少網友看到影片後，也紛紛留言表示「這才是真正的粉絲」、「世界上還是有好人」、「多麼感人的一瞬間啊！」