公正透明！南韓政黨討論引入區塊鏈投票系統

2018-08-23 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕區塊鏈引起南韓政壇討論，透明度和公正性都更優異，將納入選舉投開票作業！韓國各政黨近期討論將區塊鏈技術做為民主進程的一部分，支持者們呼籲引入區塊鏈投票系統，認為「區塊鏈民主」（Blockchain democracy）有助於民主政治的發展。

根據外電綜合報導，曾任南韓副總理的「自由韓國黨」（LKP）非常對策委員長金秉準8月22日在一場會議中表示，做為南韓最大的在野黨，正在密切關注區塊鏈的發展；而同政黨的首爾銅雀區市議員羅卿瑗更表示：「區塊鏈民主是自由韓國黨前進的方向，我們的許多支持者傳統上年齡較大，並且集中在某些關鍵地區。打開新的數位管道將使我們從所謂的離線政黨中轉變出來。」

南韓的一些政黨已經表示使用區塊鏈技術來加快決策過程的興趣，許多政黨希望透過數位化、分散式的投票系統來進行候選人提名和其他的程序。

本周，另一個主要反對黨「正確未來黨」也對如何以區塊鏈技術來做為解決方案進行辯論，正確未來黨議員金觀永表示：「我們應該利用區塊鏈來改變我們的政黨結構，使決策過程更加民主、有效率，這樣的系統可以讓我們對黨員的要求做出更迅速的反映。」

執政的民主黨也有人表示有興趣探索區塊鏈技術的民主用途，前南韓財政部長、現任議員金振杓，就曾表示贊成引入基於區塊鏈技術的電子投票系統，稱該技術可以提供「穩定的決策」和「積極確保參與」民主進程。