川普居然認錯了！ 推特承認自己唯一犯錯竟是...

語不驚人死不休的川普在推特上承認自己犯下的「錯誤」。（資料照，歐新社）

2018-08-23 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕一向大言不慚的美國總統川普（Donald Trump）居然認錯了！稍早川普親自在推特上表示，自己曾犯下的唯一錯誤，就是贏得了2016年的總統大選。

川普稍早在推特上表示，「我犯過的唯一錯誤，就是贏得了那場人們認為騙子希拉蕊和民主黨人本應該勝出的選舉。問題在於，他們忘了在許多州舉行競選活動。」

2016年美國總統選舉，共和黨總統候選人川普以306張選舉人票，勝過民主黨候選人希拉蕊的232票，雖然公民總得票數45.97%，還落後給希拉蕊的48.06%，但仍當選為第45任美國總統。