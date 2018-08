川普居然認錯了！ 推特承認自己唯一犯錯竟是...

2018-08-23 14:31

〔即時新聞/綜合報導〕一向大言不慚的美國總統川普(Donald Trump)居然認錯了!稍早川普親自在推特上表示,自己曾犯下的唯一錯誤,就是贏得了2016年的總統大選。

川普稍早在推特上表示,「我犯過的唯一錯誤,就是贏得了那場人們認為騙子希拉蕊和民主黨人本應該勝出的選舉。問題在於,他們忘了在許多州舉行競選活動。」

2016年美國總統選舉,共和黨總統候選人川普以306張選舉人票,勝過民主黨候選人希拉蕊的232票,雖然公民總得票數45.97%,還落後給希拉蕊的48.06%,但仍當選為第45任美國總統。

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states!