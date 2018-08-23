害怕成永別…南北韓家屬會面結束 99歲嬤泣不成聲

韓信子在車上與女兒道別。（法新社）

2018-08-23 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓離散家屬會面於昨日結束，會中有99歲的阿嬤，想起未來不知何時能與家人再見，不禁泣不成聲。

《韓聯社》報導，99歲的南韓民眾韓信子與年逾70歲的北韓女兒們相見，等到離別之時，韓信子要女兒不要哭泣，但自己卻泣不成聲，雙方只能隔著車窗、印著彼此的手掌，女兒們祝福老媽媽身體健康，希望下次還能再相見。

報導指出，第一輪見面共有89名南韓民眾與179名隨行家屬，第二輪離散家屬將於24至26日前往北韓。