貿易戰衝突再起！中國即刻對美160億商品加徵25％關稅

中美之間貿易戰再次短兵相接，今中午雙方對其160億商品加徵25%關稅即刻生效。（法新社）

2018-08-23 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國對中國祭出的第二輪關稅制裁，在今（23日）中午正式生效，中國279項約160億美元（約新台幣4800億）進口商品將被加徵25%關稅，對此，中國宣布對美約160億美元商品加徵25%關稅也即刻正式實施。

綜合中國媒體報導，根據中國《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國500億美元進口商品加徵關稅的公告》，中國對美約160億美元商品加徵25%關稅於以於今中午12點正式實施，中國商務部指出，美國的關稅措施違反了世界貿易組織（WTO）的規定，中國將會向WTO提出申訴，要在WTO的機制下解決紛爭，並且會實施必要的回擊。

此次中美加徵關稅，是繼今年7月6日美國對中國340億美元（約新台幣1兆）進口商品關稅制裁，中國也對美545項約340億美元商品加徵關稅後，中美之間貿易戰再次短兵相接。

本次美國的新關稅，瞄準了中國279項商品徵收25%進口關稅，列入制裁清單的商品包含了半導體、化學品、塑料品、機車、電動車等，而中國對美方加徵關稅的333項商品中，汽車類則佔據超過一半。