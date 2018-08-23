不支持比特幣 馬雲：區塊鏈是未來的核心技術

馬雲表示未來的核心技術有智能製造、物聯網（IoT）、以及區塊鏈。（資料照，歐新社）

2018-08-23 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕2018中國國際智能產業博覽會（簡稱智博會）今天在重慶國際博覽中心舉行，阿里巴巴集團創辦人馬雲上台演講時提到，他相信區塊鏈將會是未來的核心技術，但他本人不支持比特幣，也認為區塊鏈不等於全是比特幣。

2018中國智博會由中國科學技術部、中國工業和信息化部、中國科學院、中國工程院、中國科學技術協會和重慶市人民政府共同主辦，阿里巴巴集團創辦人馬雲今日在主題演講中提到，他本人不支持比特幣，但相信區塊鏈不全是比特幣，並提到P2P也不全是互聯網金融，「P2P出問題是遲早的事，但不證明互聯網金融有問題」。

馬雲認為，未來世界有三項核心技術：智能製造、物聯網（IoT）、區塊鏈，馬雲表示，IOT和區塊鏈技術正在推進互聯網本身發生巨大的變化，「今天的IoT不是真正意義上的IoT，我認為是很多賣硬體或者賣軟體的人找個理由賣得更好而已。」

針對人工智慧，馬雲表示，人機大戰本身就是個笑話，「我自己這麼覺得，圍棋是人與人之間的樂趣，圍棋不是人與機器之間自尋倒霉。機器會翻譯得比人好，但翻譯得再好的機器，也不可能讓人體驗語言的魅力、體驗異域的文化和精髓，所以人類一定要有足夠的自信，即使技術是一個必要的要素，但不是一個唯一的要素。」