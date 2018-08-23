曾在越南策動反台塑遊行 12人依推翻政府罪判刑

昨（22）日越南胡志明市法院認定，2名越裔美籍人士詹姆斯漢阮（Nguyen James Han，圖中）及Angel潘（Phan Angel），與10名越南籍人士，在海外的反越南政府組織領導下，從事顛覆國家的活動，判處5~14年不等的有期徒刑。法新社。

2018-08-23 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕昨（22）日，越南胡志明市法院認定，2名越裔美籍人士詹姆斯漢阮（Nguyen James Han）及Angel潘（Phan Angel），與10名越南籍人士，在海外的反越南政府組織領導下，從事顛覆國家的活動，判處5~14年不等的有期徒刑。

綜合媒體報導，這12名異議人士被控告散發反越南政府傳單，並藉由台塑排汙事件，煽動民眾上街示威遊行；且燒毀同奈省（Dong Nai）邊和市（Bien Hoa）公安廳交通違規車輛停放場，及在新山一國際機場（Tan Son Nhat）引爆炸彈，和投擲炸彈攻擊胡志明市警局等破壞行為，造成經濟損失和3人受傷。

經胡志明市法院2天審理，昨下午依越南刑事法第79條「企圖推翻人民政府罪」，將詹姆斯漢阮及Angel潘判處14年有期徒刑，其餘異議人士則是5年至11年不等的有期徒刑。

報導指出，這些罪犯均為，1991年在美國成立的「臨時越南國家政府」組織的成員；而1952年出生的美國籍越南共和國（1975年前南越政府）老兵陶明君（Dao Minh Quan）為該組織現任領導。

去年3月時，陶明君指使詹姆斯漢阮入境越南，與境內其他成員勾結，從事破壞越南共產黨的領導，及顛覆越南社會主義共和國等反當局活動。

此外報導補充，陶明君與該組織部分成員自2013年開始，不斷發起一系列宣傳活動，意在扭曲越南當局的主張與政策；並拉攏該國境內民眾加入「臨時越南國家政府」，分裂與破壞越南國家統一。