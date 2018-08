MeToo領袖否認與少男有染 美媒曝光兩人床照...

2018-08-23 10:32

〔即時新聞/綜合報導〕義大利女星艾希亞阿基多(Asia Argento)被視為女權運動「#ME TOO」領導人之一,但《紐約時報》近日爆出,阿基多在5年前涉嫌性侵當時年僅17歲的男演員班奈特(Jimmy Bennett),雖然阿基多矢口否認,但已有美媒流出阿基多與班奈特的床照。

八卦媒體《TMZ》刊登一張阿基多與班奈特的自拍照,從照片中可以看到,兩人躺在床上且上身赤裸,當時的阿基多37歲,班奈特年僅17歲,根據加州法律規定,成年人與未滿18歲的對象發生性行為皆屬違法。

班奈特曾向阿基多表明將採取法律行動,最後由阿基多男友,於日前自殺身亡的知名主持人安東尼波登支付38萬美元私下和解。阿基多則在消息曝光後發表聲明強調,他從未與班奈特發生性關係,是班奈特因財務困難才向他們獅子大開口。

阿基多在其2004年自導自演的作品《心是會騙人的》中與班奈特飾演母子。而在好萊塢製片哈維溫斯坦性侵風暴爆發後,阿基多也在去年底出面控訴,曾在21歲時遭溫斯坦性侵得逞。

Asia Argento and 17-Year-Old Boy in Bed in Sexual Encounter https://t.co/XK7S5JsoKy