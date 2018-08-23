MeToo領袖否認與少男有染 美媒曝光兩人床照...

八卦媒體《TMZ》曝光班奈特（左）與阿基多（右）床照。（法新社）

2018-08-23 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕義大利女星艾希亞阿基多（Asia Argento）被視為女權運動「#ME TOO」領導人之一，但《紐約時報》近日爆出，阿基多在5年前涉嫌性侵當時年僅17歲的男演員班奈特（Jimmy Bennett），雖然阿基多矢口否認，但已有美媒流出阿基多與班奈特的床照。

八卦媒體《TMZ》刊登一張阿基多與班奈特的自拍照，從照片中可以看到，兩人躺在床上且上身赤裸，當時的阿基多37歲，班奈特年僅17歲，根據加州法律規定，成年人與未滿18歲的對象發生性行為皆屬違法。

班奈特曾向阿基多表明將採取法律行動，最後由阿基多男友，於日前自殺身亡的知名主持人安東尼波登支付38萬美元私下和解。阿基多則在消息曝光後發表聲明強調，他從未與班奈特發生性關係，是班奈特因財務困難才向他們獅子大開口。

阿基多在其2004年自導自演的作品《心是會騙人的》中與班奈特飾演母子。而在好萊塢製片哈維溫斯坦性侵風暴爆發後，阿基多也在去年底出面控訴，曾在21歲時遭溫斯坦性侵得逞。