美國首釋F-22技術！ 日本1.6兆台幣研發新戰機

2018-08-23 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕美日同盟再跨出一大步！美國軍工巨頭洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）近期向日本防衛省提出次世代戰鬥機開發計畫，將由該公司的F-22猛禽戰鬥機為主體基礎進行改造，並允許日本企業將開發和生産的分擔比率提高至50％以上，這是美國首次將F-22戰鬥機的技術交由他國進行改良開發。

根據日本經濟新聞報導，此次美國願意向日本提供F-22戰機技術，是因為沒有技術外流的隱憂，還有助於亞洲安全保障，如果包括引擎等核心零部件也能由日本企業主導，將能夠提升日本防衛産業的生産和技術基礎。

F-22具有隱身性能，是當今世界最先進的戰鬥機之一，機內彈倉可攜帶8枚空對空導彈，具備堅強的打擊能力，美國此前一直禁止出口。日本的下一代戰鬥機是2030年前後退役的F-2的後繼機型，日本政府認為若由日本企業單獨開發國產戰機，技術和經費方面存在困難，因此看好透過改造F-22，兼顧高性能和低開發成本的洛克希德方案。

報導指出，包括開發、採購和維護在內，總投資金額預計達到6兆日元（約台幣1兆664億元）。日本希望改造的新戰機，相較F-22的隱身性能要更好、行動半徑擴大、對敵機探測能力增強。採用洛克希德提出的方案，美國也能降低改造成本，如果單價較高的防衛武器裝備的出口增加，還有助於縮小美國對日本的貿易赤字。