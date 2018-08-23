看衰一帶一路 俄媒入局稱「走進死胡同」

看衰中國一帶一路，俄媒加入戰局。圖為中國國家主席習近平（右）今年6月10日俄國總統普廷（左）握手。（法新社）

2018-08-23 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕一向與中國交好的俄國，針對中國「一帶一路」計劃，竟然提出負評，對馬來西亞拒絕中國投資一事，俄媒引用俄專家的評論指「一帶一路走進了死胡同」，態度變化，引發注意。

馬哈地訪中結束前，宣佈取消馬國東海岸鐵路以及其他在前政府任內開放中國投資的計畫，這兩項計畫投資額約200億美元（約6000億台幣），這項消息引發全球關注，不同的是，西方媒體一向對一帶一路有較多的負評，並認為是中國擴張主義的一部分，而俄羅斯媒體及較多的共產主義國家，都採取較為寬容態度，尤其俄國總統普廷更是積極參與一帶一路計劃。

不過，這次俄國頗有影響力的《生意人報》明顯態度不同，據報導，中國倡議一帶一路5年來，與各國之間，曾發生過不少的歧見，但全部都在檯面下解決，而這次與馬來西亞之間的問題，則是首度被曝露在陽光下，而馬國92歲總理馬哈地在宣佈取消中國投資一事之後，還能安然的離開北京，是因為他給足了北京面子，把一切的過錯都歸至馬國前政府身上，才能全身而退。

不止《生意人報》，俄羅斯親官方的主流媒體《獨立報》，在本月初也曾發表長文批評，指出中國越是灑錢推動「一帶一路」，當地反對中國的抗議活動就會越來越多。

《自由亞洲電台》觀察認為，俄羅斯主流媒體在近期悄悄變調，「開始對北京的『一帶一路』展開批評攻勢」。