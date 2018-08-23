A型血、B型血都變O型血！加國研究發現血型轉換法

2018-08-23 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕血型為A型、B型的人們，只能將血液捐獻給相對應血型的患者，O型血型的人則能夠捐給任何血型的患者，加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）現在發現了將A型、B型血轉化為O型血的新方法。

A型血中含有A型抗原，會對帶有B型抗原的B型血液發生排斥，因此只能接受相同血型或不帶抗原之O型血；B型血型能接受B型血液或O型血液；AB型血型能接受輸入A型血液或B型血液，但只能夠捐給AB型血液；O型血液能被任何血型使用，但只能夠接受O型血液輸入。

根據《每日郵報》報導，英屬哥倫比亞大學擁有博士學位的化學系教授斯蒂芬．威瑟斯（Stephen Withers）指出，只要能去除掉A型、B型血液中單醣抗原，就能把它們轉化為O型血，不與其他血液產生排斥現象，團隊對此將腦筋動到人體中專門分解醣類的消化道酵素。

科學團隊使用在腸道壁的蛋白質基因中，找到一種會分泌專門分解醣類的酵素，這種酵素去除A型和B型血液中抗原的有效性，發現它們比之前測試的酶有效30％，斯蒂芬．威瑟斯博士準備進行更大規模的實驗，並透過臨床試驗檢測此血型轉換法的安全程度，此新發現23日在2018年美國化學學會第256屆全國會議暨博覽會（ACS）上發表。