哈佛教授稱 椰子油是十足毒藥

哈佛大學（Harvard University）流行病學系教授米歇爾斯（Karin Michels）稱椰子油是「十足毒藥」。（法新社）

2018-08-23 12:59

〔中央社〕美國哈佛大學（Harvard University）流行病學系教授米歇爾斯（Karin Michels）稱椰子油是「十足毒藥」，表示椰子油近年從獲得到失去超級食物美譽，其實其來有自。

米歇爾斯日前在德國佛萊堡大學（University of Freiburg）以德語發表演說時指出，姑且不論聲稱椰子油是健康食品者都是資格不符卻自封為網路健康大師的人，光是食用椰子油這件事就充滿許多健康風險。

據「德國版財經內幕」（Business Insider Deutschland）新聞網站的翻譯，米歇爾斯以「椰子油和其他不正確營養學觀念」為題發表演說時表示，椰子油對心臟健康構成的風險更甚於豬油，因為前者幾乎完全由飽和脂肪酸構成。醫界認為，飽和脂肪酸會阻塞動脈。

美國心臟學會（American Heart Association）指出，一般人一天應只攝取11到13克的飽和脂肪，或占每日攝取總熱量的5%到6%。

另一方面，不飽和脂肪酸可改善血液中好、壞膽固醇的平衡比例，但攝取量應適可而止。

在米歇爾斯之前，已有其他專家學者質疑椰子油對健康的好處。美國心臟學會去年更新科學建議，敦促大眾儘可能避免食用椰子油。

研究人員追蹤最早可回溯至1950年代的100項研究分析報告，得到的結論是，飽和脂肪會增加低密度脂蛋白（LDL），亦即所謂壞膽固醇的含量。有7個對照試驗發現，椰子油會增加血液的LDL含量。

不過一般大眾似乎有所混淆。在美國心臟學會更新前述建議指南前，「紐約時報」（New York Times）2016年進行調查發現，72%的一般民眾認為椰子油是「健康」食物，但僅37%營養學家如此認為。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）人類營養研究所學者聖翁吉（Marie-Pierre St-Onge）參與的研究顯示，椰子油有助於新陳代謝和減重，因為其成分中的中鏈三酸甘油脂（medium-chain triglycerides）含量，超越大部分的脂肪。

不過聖翁吉去年出面澄清真相。她對美國心臟學會表示，她在實驗中使用的椰子油含有100%的中鏈三酸甘油脂，而非含量僅13%到14%的最常見種類椰子油。若想獲得促進新陳代謝和減重的健康益處，就需每天攝取至少150克或10大匙的椰子油，但這麼做也會引發攝取過量的負面效應。

本身是合格營養師的英國營養學會（British Dietetic Association）發言人巴瑞特（Helen Barrett）表示，食用椰子油的利弊得失，必須根據個人飲食狀況進行整體考量。

她說：「某人若有心血管疾病的家族病史，且攝取大量含有飽和脂肪的其他食物，我就會鼓勵這種人少吃（椰子油）。」

不過她認為，若某人的飽和脂肪攝取量非常少，但喜歡吃椰子油，且不想換成其他較健康的油脂，那麼「風險可能會較低」。

她警告，「不過民眾應該知道有哪些風險，並留意椰子油可能不是好東西」，「我不會建議任何人開始食用椰子油。」