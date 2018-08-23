缺乏維生素B12 印度12歲男童指甲3個月內轉藍

印度1名12歲的男孩指甲竟變成藍色，醫師對此研判是缺乏維生素B12所導致的營養不良情況。（圖擷取自《英國醫學期刊病例報告》）

2018-08-23 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕印度1名12歲的男孩指甲竟在90天內變成藍色，醫師對此診斷是缺乏維生素B12所導致的營養不良情況，並指出此狀況較常出現在純素食者身上，因維生素B12主要來源為動物性蛋白質，醫師把此病例發佈在《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Case Reports）。

這名12歲的印度男孩居住在昌迪加爾城（Chandigarh），該地位於印度首都新德里（New Delhi）北方260公里處，他的指甲顏色在3個月內逐漸轉暗並產生淡藍色，使他擔心地求助醫生，由於改變指甲顏色的因素有很多種，醫師對其深入追問，但男孩表示沒有接觸染料，也沒有受過任何創傷。

醫師對於男孩的特殊情況感到困惑，因此進行一系列的實驗測試，發現他每毫升血液中的任何微量元素的濃度都在正常範圍內，唯獨維生素B12的濃度為0.08奈克，遠低於最低標準190奈克，奈克為質量單位，10億奈克等同於1公克，醫師替他注射高劑量的維生素B12，經過1個月的治療期，男孩的指甲顏色恢復正常。

撰寫病例報告的醫師道曼（Lesa Dawman）指出，缺乏營養素最常見的症狀為貧血或顫抖症，缺乏維生素B12會使身上產生白斑，但因此引起指甲退色、轉藍則相當罕見，這樣的現象是因為紅血球缺氧，導致它們變成藍紫色，缺乏維生素B12的高危險群除純素食者外，還有克隆氏症患者、乳糜瀉患者及紅斑性狼瘡患者。

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《英國醫學期刊病例報告》