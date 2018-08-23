勞動時薪僅台幣6元 美17州囚犯串聯抗議奴隸制度

2018-08-23 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕為解決司法的不公平待遇，美國有17州的囚犯自21日起，透過罷工、絕食、靜坐等手段，進行為期3週的抗議行動，表達對強制勞動和低廉薪資等制度的不滿。

綜合外媒報導，這場行動的導火線源自今年4月，在南卡羅來納州李矯正機構（Lee Correctional Institution，LCI）中，由於幫派問題造成7名受刑人死亡的監獄暴動事件。

規劃本次行動的「監獄律師發聲」團體提出10項訴求，包括改善監獄條件和政策、支付合理報酬、禁止對有色人種過度指控、提供更多更生服務與訓練等。

報導指出，受刑人勞動平均每小時只能得到20美分（約新台幣6元）的報酬，此外也指出星巴克和知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）皆曾遭控剝削受刑人。

聲明稿中提到，這些受刑人被當成動物般對待，而美國監獄像是戰場，受刑人每天都會因為監獄環境受傷，「對有些人來說，就跟我們已經死了沒兩樣，所以我們還有什麼好失去的呢？」

這場抗議行動將在下月9日落幕，同時也是1971年位在紐約的阿蒂卡監獄（Attica Correctional Facility）暴亂滿47年的日子，當年一名欲逃獄的非裔囚犯遭警衛槍殺，導致上千名囚犯暴動，造成39人死亡。