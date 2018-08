美國記者關注新疆監控 中國拒發簽證趕人

2018-08-22 23:22

〔即時新聞/綜合報導〕派駐中國的1名美國記者因為報導新疆監控等敏感議題,被「拒發簽證」,因此被迫離開中國。這已不是第一次有外國記者因敏感題材,而被拒絕續發簽證並趕出中國。

綜合外媒報導,美國新聞網站Buzzfeed的中國分社社長李香梅(Megha Rajagopalan)今(22)日在推特發文,說明自己5月被中國當局拒絕發放記者簽證,中方僅解釋是「程序」問題,這個原因實在是令人摸不著頭緒。儘管已被迫離開中國,李香梅仍說,「雖然我無法直接在中國裡頭做些什麼,但我仍會繼續報導在新疆被國家監督、鎮壓、監禁的數以百萬計的少數民族們」。

李香梅被驅離中國的消息傳出後,馬上便有許多曾被中國驅離的記者出言聲援,包括《紐約時報》記者傅才德(Mike Forsythe)、法國新觀察家前駐華記者郭平(Ursula Gauthier)。郭平同樣是因為評論中國對於新疆的政策,被中國外交部以公開支持恐怖行動為由,2015年被拒續發記者簽證。

曾派駐北京的記者趙琪欣(Joanna Chiu)說,北京不會直接驅趕記者,而是用不發放簽證的方式,將記者打入冷宮。駐中國外國記者會則表示,對於中國總是重複強調自己歡迎外國記者入境,卻又做出如此行為,感到十分遺憾且不可接受。

How China's sprawling surveillance state recruits, threatens and intimidates Muslim Uighurs into spying for Beijing and staying silent — even in Europe and the United States. My latest, based on firsthand accounts, text messages and audio recordings https://t.co/NXMAgOybdv