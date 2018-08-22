美國記者關注新疆監控 中國拒發簽證趕人

2018-08-22 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕派駐中國的1名美國記者因為報導新疆監控等敏感議題，被「拒發簽證」，因此被迫離開中國。這已不是第一次有外國記者因敏感題材，而被拒絕續發簽證並趕出中國。

綜合外媒報導，美國新聞網站Buzzfeed的中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）今（22）日在推特發文，說明自己5月被中國當局拒絕發放記者簽證，中方僅解釋是「程序」問題，這個原因實在是令人摸不著頭緒。儘管已被迫離開中國，李香梅仍說，「雖然我無法直接在中國裡頭做些什麼，但我仍會繼續報導在新疆被國家監督、鎮壓、監禁的數以百萬計的少數民族們」。

李香梅被驅離中國的消息傳出後，馬上便有許多曾被中國驅離的記者出言聲援，包括《紐約時報》記者傅才德（Mike Forsythe）、法國新觀察家前駐華記者郭平（Ursula Gauthier）。郭平同樣是因為評論中國對於新疆的政策，被中國外交部以公開支持恐怖行動為由，2015年被拒續發記者簽證。

曾派駐北京的記者趙琪欣（Joanna Chiu）說，北京不會直接驅趕記者，而是用不發放簽證的方式，將記者打入冷宮。駐中國外國記者會則表示，對於中國總是重複強調自己歡迎外國記者入境，卻又做出如此行為，感到十分遺憾且不可接受。