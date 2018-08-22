華裔家庭祖父母神救援超給力 研究籲美國政府正視優點

2018-08-22 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣常看到由阿公阿嬷帶著孫子在公園裡散步，在美國，也有越來越多的華裔祖父母選擇來幫忙照顧孫子。川普政府的新移民政策將限制祖父母們移民到美國的機會，不過，紐約州立大學的師生卻認為，祖父母的照顧將會給家庭帶來許多正面好處，美國政府應該正視他們的優點。

根據《紐約時報》報導，對於那些暑假必須工作，且無法負擔昂貴的托兒所和夏令營的父母來說，祖父母是一條生命線，可以替工作中的家長照顧在放假的孩子。而且祖父母的幫助是可靠而且免費的，經常幫助支付房屋預付款、照顧孩童以及家務勞動，讓家長可以安心工作，從而改善他們的英文能力及教育進修，能更快進入美國社會。

紐約州立大學奧本尼分校社會學華裔博士生曹雪梅訪問一個三代同堂華裔家庭，每天早上10點，父母和祖父就要坐上由雇主安排的交通車去中式餐館工作，返家已經晚上10點。因為他們不在家，祖母得一肩扛起完成所有家務，還要照顧美國出生的兩個孫子。

報導指出，移民的年長者可以向孫子孫女講述母語、宗教、食物和文化傳統，川普上任後的新訂定的家庭團聚計畫將限制合法移民人數，影響許多無法負擔兒童照護的年輕美國家庭，若是當局推動該政策，將剝奪強大家庭關係帶給年幼公民的社會、心理和經濟利益。