美國外遇男殺妻 硬拗氣不過「老婆殺2女兒」

2018-08-22 21:21

〔編譯張沛元／綜合報導〕因涉嫌殺害懷孕妻子與2名稚齡幼女並棄屍的美國科羅拉多男子克里斯·瓦茲，21日出庭應訊。法庭文件顯示，在妻女失蹤後曾上電視裝無辜與哀求妻女快回家的瓦茲說，他是因為老婆勒死2個小孩才一氣之下殺妻，但卻忘了妻子對小孩下手肇因於他搞外遇想分手。

法官柯普考在法庭上告訴瓦茲，他被控殺害懷孕15週的妻子香儂，以及分別年僅3歲與4歲的女兒瑟蕾絲特與貝拉；若遭定罪，瓦茲可能會被判處無期徒刑或死刑。檢方表示，是否對瓦茲求處死刑還言之過早。

瓦茲總共被控9項罪名，分別是3項一級謀殺罪、2項殺害12歲以下孩童罪、1項非法終止懷孕罪，以及3項毀損屍體罪。香儂被淺埋在丹佛北方的一處油田，2名小女孩的屍體則在附近的油槽被發現。

瓦茲岳父、香儂之父法蘭克·魯茲克在法庭旁聽席上掩面痛哭，瓦茲妻舅、香儂的兄弟小法蘭克一邊揉著父親的肩膀，一邊怒瞪身著橘色囚服的瓦茲。

根據法庭文件，原本一直不肯透露殺人動機的瓦茲說，他在8月13日告訴香儂想與她分居，稍後從幼兒監視器發現香儂正在勒瑟蕾絲特的脖子，而貝拉則已臉色發青癱在床上，他一氣之下就將香儂勒斃。

此一說法的真實性有待商榷，畢竟瓦茲稍早多次針對案情說謊，像是明明妻女已死卻在接受電視台訪問時要求妻女返家、否認有小三但稍後坦承與同事搞外遇，以及一開始堅稱與妻子談分手過程和平以及妻子說要搬去朋友家。