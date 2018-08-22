傳中國106人感染炭疽病 俄加強邊境檢疫

2018-08-22 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國北方接連爆發羊炭疽和牛炭疽疫情，導致當地居民也受感染，據俄羅斯媒體指出，中國至少106人感染炭疽病被登記接受救治，俄國當局已加強邊境檢疫工作。

《自由亞洲電台》報導，中國黑龍江爆發疑似羊炭疽後，與黑龍江省接壤的內蒙古自治區也發生牛炭疽疫情，並已導致當地居民感染。截至14日，中國當局已確定內蒙古有20人受到感染，為皮膚炭疽，但海外獨立中文媒體指出，這可能不是實際數字。

《俄羅斯衛星通訊社》上週指出，俄羅斯聯邦消費者權益保護和權益監督局（Rospotrebnadzor）聲明稱，中國2018年初以來，已出現106個炭疽病例，其中88人感染皮膚炭疽。

《自由亞洲電台》引述俄國「比羅比詹新聞網」21日稱，從2018年初至今，黑龍江和內蒙古至有共有106人感染炭疽病被登記接受救治，但中國政府並未宣布疫情。

俄羅斯遠東猶太自治區（EAO）獸醫及防疫部門負責人德尤巴（Galina Dzyuba）說：「情況不容樂觀，因為在地理位置上，同時爆發了炭疽疫情的黑龍江省佳木斯市正好在我們州的對面，我們正在加緊對邊境的監控。」

俄羅斯衛生防疫部門21日發出旅行警告，向俄國民眾通報了中國境內北方地區近期的疫情，並建議計劃前往中國旅行時，注意疫情。