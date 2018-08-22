投廣告也爆歧視！ 臉書刪除5000個特定選項

2018-08-22 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕為了阻止廣告主在投放廣告時，因歧視而排除宗教、種族等特定族群的行為，臉書（Facebook）今（22）日宣布，將要移除逾5000個目標廣告的特定選項，避免危害平台用戶。

綜合外媒報導，臉書過濾種族、宗教、性別、國籍與殘疾等要素投放廣告的服務，上週遭美國住房與城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development，HUD）指控違反「公平住房法案」，讓部分潛在買家或房客遭受歧視，當時臉書回應，相關技術確實有遭到濫用的可能性，「但我們會努力防範，讓民眾免於在我們平台被歧視。」

臉書指出，先前只有張貼住屋、就業或信貸廣告才要提供符合規範的證明，不過往後將規定所有美國廣告主皆必須提出擔保，同意「非歧視政策」後，才能在臉書上張貼廣告。

去年美國通訊暨媒體工會（Communications Workers of America ，CWA）也控告Amazon、T-Mobile與臉書等上百家企業歧視高齡就業人口，因業者投放的臉書廣告只針對年輕人。

未來廣告主無法透過種族、信仰、政治傾向等敏感的私人資料去投放廣告。臉書表示，這是想讓廣告主了解「受眾設定」和「廣告歧視」的差異性，並提到之後打算將這項措施拓展到更多國家。