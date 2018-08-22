不選美太可惜！23歲商場清潔工爆紅 她只想開間小店

近期泰國商場女清潔工安蒎爆紅，外型亮眼的她常被同事或顧客說像泰國女神Ploy。（圖擷取自YouTube）

2018-08-22 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕泰國美女如雲，先前有美女護理師引起網友暴動，日前一名23歲女清潔工也因外型亮眼，被外界譽為商場最正的清潔工，更有民眾認為她像泰國女神Ploy（Chermarn Boonyasak），要她趕緊出道、參加選美。

據《世界日報》報導，清邁卡德薩卡商場（Kad SuanKaew）一名緬甸撣族的清潔工安蒎近日意外爆紅，她在商場服務近2年，不僅被許多民眾要求拍照，也吸引許多泰媒爭相報導。

長相出眾的安蒎曾做過銷售員，但其實她家庭狀況並不好，因為父母早逝，她必須照顧7個兄弟姊妹，但她不會向命運低頭「努力賺錢、存錢就是我的夢想」，她希望存夠錢能開間小商店，自給自足。

安蒎經常被同事或顧客稱讚像泰國女神Ploy，面對稱讚她感謝身邊的人肯定，也透露自己也是Ploy的粉絲。此外，時常有民眾邀請、鼓勵安蒎參加選美，但她都以害羞及缺乏信心為由拒絕。

泰國女神Ploy（圖右）不僅是名模特兒，也跨足電影、電視擔任演員。（圖擷取自Ploy IG）