疑遭人用「掃帚」性侵！迷你馬多處被撕裂全身是血

美國一隻迷你馬貝拉疑似半夜遭人用「掃帚」性侵，導致體內有多處撕裂傷。（圖擷取自美國電台WDEL）

2018-08-23 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國德拉瓦州一匹名為貝拉的迷你馬，15日半夜裡竟疑似遭人用「掃帚」性侵，導致牠全身流滿了血，體內還有多處撕裂傷。經過送醫急救後，獸醫雖然表示貝拉的傷勢已經穩定將會逐漸康復，但牠的主人仍悲傷不已，痛批兇手連「貝拉的心」也通通撕裂了！

貝拉的主人泰勒（Taylor Robichaud）表示，每天早上他的祖母都會進去穀倉餵貝拉喝奶，然而星期四祖母早上看見貝拉的時候，卻發現貝拉滿身是血，而且似乎感到劇烈疼痛，嚇得趕緊將貝拉送往當地的醫院，經檢查後，獸醫猜測，傷害貝拉的物品應該是「某種東西的把手」，並初步推斷「掃帚」就是兇手拿來性侵貝拉的工具。

對於自家飼養的迷你馬受害，泰勒感到非常痛心。他表示，「貝拉被撕裂的不僅是牠年幼的身體，還有牠的心。」而且對於貝拉來說，「這就像人類一樣，不僅是一種身體上和情感上的污辱，更是永久性的創傷。」

對此，負責治療貝拉的診所也在臉書上貼文，提醒當地民眾多注意自家飼養的馬匹和財產，希望早日逮捕兇手，避免憾事再次發生。不少網友得知消息後，也紛紛留言痛批「真是太變態了！」、「一定要抓到兇手」、「兇手根本不配當人」、「可憐的貝拉，牠只是隻小馬...」