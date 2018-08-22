血腥慎入！ 廣東小販當街拔刀行兇 保全被砍到血肉模糊

2018-08-22 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕廣東一名小販21日疑似因遭驅趕與保全發生嚴重衝突，小販當場拿出長刀，憤而將保全砍死，場面十分血腥。

《大紀元》報導，有網友將相關影片上傳至推特，根據影片顯示，在廣東佛山街頭，1名賣豆花的小販跟保全發生激烈紛爭，當場拔刀攻擊對方，其中1名保安見狀逃離現場，另名保全被砍倒在地後，小販仍朝他連揮數刀，周遭尖叫聲四起，現場一片血腥。當小販離開後，原先逃走的保安又折返至現場，無能為力地看著已經斷氣的同事。

佛山市公安局高明區分局當晚發布通告，稱下午3時左右接到民眾報案，有名男子持刀傷人，嫌疑人是鶴山市人林姓男子，在殺保安後便自首。死者何某是佛山市佛明保安服務有限公司保安。公安表示，他們得知消息迅速調派巡警、派出所、刑偵相關警種及醫院急救人員到現場處置，經醫護人員確認，受傷男子已死亡，案件在進一步偵辦中。

另外，上傳影片的推特網友稱，被砍的人是當地城管，讓不少不滿中國政府的網友氣憤地留言，「民不聊生的結果不是矛盾，是當局失去對整個社會的實際控制力。天朝歷史書都是騙鬼的」、「中共所有的惡全因了這國有個共匪邪政」。