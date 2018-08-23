漫威之父傳遭虐 成功向法官申請禁制令

被譽為「美國英雄漫畫之父」的著名漫畫家史丹‧李 （Stan Lee）傳出一度遭控制及虐待。（美聯社）

2018-08-23 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「美國漫畫英雄之父」的著名漫畫家高齡95歲的史丹‧李（Stan Lee），傳出一度遭人控制日常生活並遭到虐待，日前美國法官判准史丹‧李申請的禁制令，禁止涉嫌虐待、詐欺與侵占的前經紀人凱利‧摩根（Keya Morgan）在未來3年內禁止接近史丹‧李90公尺以內。

綜合媒體報導，高齡95歲的史丹‧李 （Stan Lee）雖然以活潑逗趣的身影頻繁在漫威系列電影客串，成為觀眾與粉絲喜愛的「彩蛋」；不過在現實生活中卻是非常內向的人，事業與人際關係大部分是由太太瓊‧李（Joan Lee）管理，自從愛妻去世後，對史丹的打擊相當大。

這時史丹身邊也圍繞覬覦他龐大家產的人，42歲的藝術品經紀人凱利‧摩根（Keya Morgan）涉嫌透過史丹的女兒、68歲的瓊‧希利亞‧李（Joan Celia“CJ”Lee），逐步控制史丹的生活。

凱利不但利用史丹的名義開除與史丹長年合作的律師兼發言人湯姆‧萊拉斯（Tom Lallas），還陸續開除了在史丹家中工作的其他職員；凱利逐步控制了史丹的生活後，又涉嫌侵占史丹家中的藝術品，還騙走了至少500萬美元（約新台幣1.5億元）的財物。

凱利被指控不僅讓史丹孤立無援，還試圖讓史丹搬進一處公寓好「就近看管」；這些惡行剛開始被揭露，凱利還要史丹拍影片自清，指證「被虐待的傳言全屬子虛烏有」。

後來峰迴路轉，洛杉磯警方在2018年6月11日逮捕了凱利，罪名是涉嫌謊報有搶匪闖入史丹家中劫財；而史丹隨即在6月13日透過湯姆‧萊拉斯向法院申請針對摩根的禁制令成功。

不過，後來法院以湯姆並非史丹‧李的委任律師一度撤銷禁制令，史丹再委任新的律師強納森‧佛魯德（Jonathan Fruend）向法院申請新的禁制令，並控告凱利涉嫌虐待、詐欺與侵占。

法院8月10日終於批准了新的禁制令，禁止凱利‧摩根在未來3年，禁止接近史丹、比史丹小8歲的弟弟與史丹的女兒90公尺以內；史丹的委任律師強納森表示，目前史丹的健康狀況恢復良好，很快能再創造出新的英雄角色。