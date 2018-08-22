南非狂奶奶開車越非洲 下一站去英國找女王喝茶

人老心不老的80歲朱莉婭奶奶，因為在某天被一個廣播節目「激怒」，決定獨自開車，要從南非一路開到英國的白金漢宮找英女王喝茶！（圖擷取自facebook）

2018-08-22 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕多數人80歲時應該過什麼樣的生活？肯定跟這位南非超狂老奶奶不一樣！這位80歲婦人某天被廣播節目「激怒」，決定獨自開車，要從非洲南端一路直奔英國；雖然途中一度因為身體不適飛回南非就醫，不過近期已好轉，她計畫盡快重啟計畫，還說要開車到白金漢宮找英國女王喝茶！

綜合外媒報導，住在南非朱莉婭‧阿爾布（Julia Albu）兒孫成群，她與丈夫育有4個孩子，孩子們長大成人後又生了9個孫子；朱莉婭在南非開普敦的一處小村莊過著平靜的晚年生活。某天早上，朱莉婭一如往常的收聽廣播節目，聽到提到涉及貪汙的前南非總統雅各布·祖馬（Jacob Zuma）有收藏名貴跑車的愛好，結果她一聽就不爽。

朱莉婭表示，那時她很生氣地馬上打電話到電台嗆「我就要80歲了，我還有一輛跟了我20年，叫「崔西」（Tracy）的豐田汽車，我們還可以快樂地一路開到英國去！所以到底為甚麼祖馬還需要這些貴得嚇人的車！」

她這番話得到熱烈迴響，一開始朱莉婭還答應這些鼓勵她的人，開玩笑地說她「會開車去英國的白金漢宮找英女王喝茶」，不久後，她真的認真思考這個玩笑的可行性。

朱莉婭表示，丈夫不久前去世，這是讓人精疲力盡的過程，這時她突然驚覺「天啊，我的生命好像已經沒剩多少了」；在她萌生「壯遊」想法的6個月後，歡度人生進入第80個年頭的那天，朱莉婭毅然決定踏上旅程。

朱莉婭先去醫院檢查，雖然醫生認為健康狀況沒問題，不過朱莉婭還是接種了所有能打的疫苗，接著她在「崔西」的車身貼滿了贊助商的貼紙後，帶上露營用品後，便一路往北而行。

接下來的5個月，朱莉婭一路從南非的開普敦開到北非埃及的開羅，途中經過了11個國家，也認識許多人；她在坦尚尼亞跟當地的長老聊天、在兒子的建議下繞到烏干達旅行、駕車越過蘇丹沙漠、因為載陌生的順風客而差點過不了埃及的國境檢查哨。

雖然在國境相當複雜的非洲，邊境的檢查所是個問題，不過朱莉婭在路上認識的貨運卡車車隊幫助她一路過關。

曾有烏干達的海關官員問她「去英國幹嘛」？朱莉婭也老實且逗趣的說「我要去英國找英女王喝茶！」最後海關還是讓她入境了。

不過在朱莉婭又越過了9個歐洲國家後，於2018年7月15日到達義大利時阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）時感到身體不適，隨後在25日時返回開普敦住院治療；不過好消息的是，朱莉婭的身體狀況已經逐漸好轉，她計畫近期出院後要繼續旅程，希望能早日到訪白金漢宮找英女王喝茶。