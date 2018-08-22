馬戲團獅子被拔爪獲救 玩耍萌樣感動網友

近期瓜地馬拉一群在馬戲團長年表演的獅子被救出後，獅子金八（見圖）待在動保團體打造的園區，玩耍模樣萌翻許多網友。（圖擷取自ADI臉書）

2018-08-22 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕近期有動保團體救出長年在馬戲團表演的獅群，其中一隻大獅子金巴（Kimba）經過治療後，在園區玩耍的萌樣不僅感動網友，更有網友直呼「就像小貓一樣可愛」！

綜合外媒報導，國際動物救援團體（Animal Defenders International，簡稱ADI）依照瓜地馬最新頒布的法令，禁止野生動物在動物園表演，在納瓦羅馬戲團（Circo Navarro）救出的5隻獅子，牠們被救出時，動保人員發現馴獸師為了訓練方便，拔去其中幾隻的爪子，更可恨的是，除了表演時間外，牠們都生活在鐵籠內，所幸接受ADI的照顧後，獅群已經逐漸恢復健康，ADI並打造牠們的專屬園區。

ADI於14日在臉書更新獅群的近況，金巴及其他獅子接受健康檢查及治療後，不僅恢復元氣，也開始享受園區的新生活。金巴頭戴輪胎及咬輪胎，及其他獅子玩耍的模樣療癒許多網友，「就跟小貓一樣，充滿好奇心又可愛」、「簡單的東西就能令牠滿足」、「看完都有種被治癒的感覺」。