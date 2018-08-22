怪男推婦人跌落地鐵 愛女搶救遭列車撞成重傷

美國亞特蘭大地鐵一名男子惡意將婦人推下月台，導致婦人與其女兒活遭列車撞傷。（圖擷取自推特＠AlexaLiackoFOX5）

2018-08-22 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州亞特蘭大地鐵出現怪男！一名婦人在月台等候列車時，竟意外慘遭一名28歲的男子惡意推下鐵軌！接著婦人的女兒見狀也一口氣跳下去，無奈最後列車仍撞上這對母女倆，目前已知送醫急救後婦人並無大礙，但她的女兒仍未脫離險境。

綜合外媒報導，這名28歲的嫌犯布魯克林（Christopher Patrick Brooklin）19日在地鐵月台時，疑似情緒不穩，竟出手將一名58歲的婦人溫賽爾（Sue Wenszel）推下鐵軌，嚇得婦人的女兒凱蒂（Katie Wenszell）連忙一同跳下去，想把母親拉上來，但最後兩人仍來不及逃生，活遭列車追撞，經過送醫急救後，雖然婦人目前情況穩定，但她的女兒仍未脫離險境。

根據《哥倫比亞廣播公司》，有目擊者表示，布魯克林（Christopher Patrick Brooklin），一開始就表現得很不正常，「我們在樓下，那個男人就開始打人，簡直像瘋了一樣。」警方事後調查也發現，該肇事男子可能有智能方面的問題，目前還找不到任何男子犯罪的動機，疑似是隨機找人下手，後續將會調出監視器畫面以利釐清案情。