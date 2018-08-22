日本「科研」捕鯨滿載而歸 近百日捕殺177頭

2018-08-22 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今（22）日宣布，該國今年在西北太平洋近海進行為期約3個月的「科研捕鯨」已經結束，日本捕鯨船一共捕殺177頭塞鯨和小鬚鯨。

綜合外媒報導，日本3艘捕鯨船今年5月17日起，以科學研究名義在西北太平洋捕鯨，日本水產廳表示，在98天任務期中，按照上限捕殺了134頭塞鯨和43頭小鬚鯨。

日媒指出，這次行動由東京的日本鯨類研究所根據日本國家計畫實施，調查鯨魚年齡、胃中內容物以及皮膚採樣，從而用於計算出合適的捕鯨配額，並弄清生態系統。這次行動也透過目視調查發現413頭塞鯨和50頭小須鯨等，並採集了共9頭鯨魚的皮膚。

日方將分析這次任務期間收集的資料、以及沿海研究計畫的結果，將數據提交給下月在巴西登場的國際捕鯨委員會（IWC）的科學委員會，以加強保護和管理鯨類動物資源的科學知識。

這項捕鯨任務是日本12年研究方案的一部份，「科研捕鯨」是為了研究鯨魚的數量、飲食模式和生物學，藉此支持日方的主張，即某些鯨魚並未瀕危，可能可被捕食。日本計畫在IWC尋求恢復商業捕鯨。

日本是IWC暫停捕鯨協議的簽署國，其容許為了科研捕殺鯨魚，日本往往鑽此漏洞。外媒也指出，國際社會對日本施加的停止捕鯨壓力，只會讓日本保守派和政界人士更加堅決地繼續推動恢復商業捕鯨活動。