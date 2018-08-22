深恐外貸變呆帳 中國官媒警告小國休想免債

2018-08-22 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》今（22）日轉載社群媒體「微信」公眾帳號「補壹刀」的時事評論文章，內容提及許多第三世界國家向中國要求金援借貸，卻還想免除債務，文章抨擊「抱歉，不能」。

「補壹刀」時事評論文章表示，南太平洋島國東加首相兼外交部長阿基利西·波希瓦（Akilisi Pōhiva）曾串聯其他國家，要求中國免除金援債務，東加欠中國1.17億美元，約為台幣36億元，但被其東北方的島國薩摩亞打臉免債的想法，東加才未繼續對中國提出此要求。

評論指出，目前有越來越多的國家對中國產生「不切實際」、「吃大戶」的心理期待，中國僅能對「最不發達國家」或申辦「無息貸款」的國家提供債務減免的服務，以東加的案例來說，東加向中國申請的是優惠貸款，且東加並不符合極端落後要件，因此欠債必須償還。

評論痛批，大國對外伸出援手是國際社會通行的做法，唯獨不能違背借貸原則，同時必須考量收益，若免除東加的債務，就會有其他國家跟進要求中國免債，而西方國家頻頻視中國為「債權帝國主義」，抹黑中國利用債權控制債務國，這樣的想法還灌輸債務國「中國的外援非但無益，反而有害」，因此不必償債。

評論提到，中國從1995年起提供優惠貸款給申辦國做為外交金援，並須在20年後開始清償債務，也就是說目前有許多國家即將進入還債階段，而也可能開始爆發呆帳危機，隨著欠債國還債意願越發低落，西方國家還不斷妖魔化中國形象，文章認為此事考驗中南海的外交能力。