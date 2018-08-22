1成市價強徵白人地！ 南非總統：修正錯誤時刻到了

2018-08-22 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕南非政府近期宣布將進行土地改革，擬無償徵收白人土地並重新分配給黑人，當局在首波徵地動作中，對白人地主的報價約為市價的10％，引發地主反彈。對此，總統拉馬弗薩（Cyril Ramaphosa）20日重申徵地決心，強調「應改正過去的錯誤了」。

經歷40多年的種族隔離時期，南非共和國內種族對立的狀況現仍十分嚴重，大部分的土地由少數白人擁有，讓南非仍為全球種族最不平等的國家之一。今年上任的總統拉馬弗薩本月初在電視演說時表示，將徹地檢視國內土地持有來源，針對少數白人持有的土地進行無償徵收，再透過修憲重新分配給多數黑人。

南非政府今年初徵收一塊現值1370萬美元（約新台幣4億2070萬元）的農地，向白人地主開出137萬美元（約新台幣4207萬元）的徵收價格，由於此價格僅為市值的1成，引發地主不滿，一狀告上法院。當局在今年4月時再度發出命令，限期7日要求地主離開，後者隨後向法院申請禁制令，要求在原案宣判前繼續持有該土地。

對此，拉馬弗薩20日出席農民會議時公開發言，重申執行此政策的決心，他強調，這些白人大地主本不該擁有如此廣大的土地，「應無償還給黑人國民」。

然而，反對執政黨的聲浪卻也甚囂塵上，擔心修憲後的土地政策將破壞商業穩定與經濟結構，還有人批評拉馬弗薩不安好心，「（指該徵地政策）純粹是在討好貧窮黑人，以換取選票」。