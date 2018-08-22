低頭族世代 美研究：1/3青少年不為樂趣讀書

2018-08-22 17:57

〔編譯陳正健／綜合報導〕現代人太常滑手機，閱讀風氣已大不如前！美國心理協會（AAA）最新調查顯示，有3分之1的青少年，至少一年內未曾為了樂趣讀書，主因是紙媒衰退，數位媒體盛行。

美國心理學會針對「監測未來」（Monitoring the Future）年度全國報告進行分析，涉及約5萬名美國八、十及十二年級學生，研究期間是1976至2016年，數據反映百萬青少年的閱讀習慣。

研究發現，青少年對傳統媒體的使用大幅減少，例如書本、雜誌及電視等。相反地，青少年花更多時間傳送簡訊、瀏覽社群網站，或是使用其他形式的數位媒體。

數據顯示，十年級生中只有2%表示，他們有幾乎每天閱報的習慣。十二年級生中僅有16%，會幾乎每日閱讀書本或雜誌。

另外，十二年級生中約有3分之1指出，他們去年從未閱讀任何書本或電子書，其閱讀量僅約是1970年代人們的3分之1。

研究作者之一、美國聖地牙哥州立大學教授特文格（Jean Twenge）強調，缺乏閱讀樂趣令人感到憂心。紙本媒體閱讀的衰退，尤其是書本閱讀，令人憂心忡忡 。

特文格指出，閱讀長段文字內容，例如書本及雜誌文章，有助了解複雜概念，或是發展批判性思考技巧，對於未來進入大學的青少年，也是極好的練習。

本研究刊登於《大眾傳媒文化心理學》（Psychology of Popular Media Culture）期刊。