全球首見！ 瑞典開發出廚房廢熱回收系統

瑞典一家新創公司「Enjoy」近來開發出全球首見的回收系統「Lepido」，能將廚房廢氣產生的廢熱，轉換、運用在暖氣供給上，減少電量耗損。示意圖。（路透）

2018-08-22 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕隨著全球環保意識上漲，廢物再利用成了一項新趨勢。瑞典一家新創公司「Enjoy」近來開發出全球首見的回收系統，能將廚房廢氣產生的廢熱，轉換、運用在暖氣供給上，減少電量耗損。

據《TECHABLE》報導，餐館廚房所排放的廢氣，多半含有煤煙和油等物質，因此普遍認為這些氣體，不適合用來回收熱能，而排放大氣中。但「Enjoy」公司就對此，量身打造能配合餐廳廚房現有排氣管的廢熱回收系統「Lepido」。

報導指出，「Lepido」內裝有排氣管和熱泵，當廚房排放的氣體流入管道時，熱泵會收集熱能，提高熱交換效率（COP），並將熱能供應給暖氣系統。

為了避免廚房的油煙堵塞管道，該機器還設自動清潔裝置，每天執行一次，乳化殘留管道中的油，因此不需煩惱維護工作，就可保持清潔。

瑞典南部的一間每天營業15小時的漢堡王曾實測「Lepido」，據指出，該機器在一年內，幫該店回收相當於 8 萬 5 千瓦 至11 萬 5 千瓦的熱能。

此外，目前該開發商以斯堪地那維亞半島、及西歐較寒冷地帶的餐廳，作為「Lepido」需求對象，進入量產階段。