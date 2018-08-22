落實《板門店宣言》 南韓將刪「北韓為敵人」字句

2018-08-22 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕近來朝鮮半島火藥味轉淡，今（22）日南韓政府多名高官透露，將刪除今年下半年發行的《2018國防白皮書》中，「北韓政權和軍隊是我們的敵人」字句。

據《韓聯社》報導，為積極落實4月27日第一次文金會簽署的《板門店宣言》中，約定的「全面停止敵對行為」，擬將此字句從國防白皮書內移除。

「政府正考慮用『軍事威脅』等措詞，替代『敵人』。」南韓相關政府官員指出，南韓政府對外公開發行的文件中，將北韓軍隊列為敵人，此舉與《板門店宣言》裡，停止敵對的內容相互矛盾。

另有名官員表示，南韓政府還在研究，是否參照2004年與2008年版本的國防白皮書標準。

《韓聯社》提到，南北韓在2010年於兩國分界附近的延坪島發生軍事衝突，因此南韓政府在當年下半年，將「北韓政權和軍隊是我們的敵人」首次寫入國防白皮書，並沿用至2016年版本。

此外，報導也補充，南韓2004年國防白皮書中，採用「北韓常規軍事力量」、「大規模殺傷武器」、「靠前部署軍事力量」等直接軍事威脅的措詞；而2008年的則宣稱，「北韓正加強常規武器、研製和擴充核導彈等大規模殺傷武器，靠前部署軍事力量等，對我國國家安全造成直接且嚴重的威脅」。