想看最新《延禧》？ 越南網站設通關問答讓中網友集體崩潰

《延禧攻略》爆紅，愛奇藝官方版本昨日晚間更新到60集，許多劇迷都廢寢忘食更新到最新集數。（圖擷取自微博）

2018-08-22 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕宮廷劇《延禧攻略》爆紅，愛奇藝官方版本昨日晚間更新到60集，許多劇迷都廢寢忘食更新到最新集數，不過卻有越南網站疑似取得流出版片源，已更新到69集，就有中國網友在越南網站觀看盜版時，發現越南網站設置「南海主權」通關問答，答對了才能看最新集數，讓許多中國網友紛紛崩潰。

有中國網友在微博上指出，越南盜版網站雖流出片源，但想觀看前卻必須先回答問題，包括「黃沙群島及長沙群島屬於哪個國家？」「越南首都在哪裡？」「越南國歌是？」若是中國網友在第一題選擇「中國」便答錯、無法追劇，而且問題設置還有機會次數限制，讓許多中國網友恨得牙癢癢。

許多無法觀看盜版流出片源的中國網友紛紛痛批：「偷偷看我們家電視還想偷我們家地？」「我能做的就是自己不去看這個網站，但是我管不了某些下賤的人。」「因為一直得不到承認就靠這種手段嗎，真瞧不起越南。」「越南這個行為應該抵制，但國內看盜版微博賣資源怎麼就不抵制？」

有網友則指出，該網站不是針對中國IP設置問題，而是所有IP想在這網站看劇都必須回答這些問題。甚至有網友笑說：「噗...我隨便點居然答對了...罪過罪過！」