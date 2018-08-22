完美詐騙？！中國海歸富2代 上海灘帶著1600億人間蒸發

中國阜興集團董事長朱一棟。（圖擷取自網路）

2018-08-22 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕一位號稱是海歸派富2代的「操盤手」，在2005年從加拿大返回中國，接替父親成為江蘇阜寧首富之後，轉進資本市場，透過私募基金進行股市操作，才7年時間，他號稱的數百億金融帝國一夕崩塌，他帶著1600億資金、重要夥伴人間蒸發，整個情節宛如完美詐騙小說。

綜合媒體報導，這位號稱已經不見蹤影的富二代叫朱一棟，是上海阜興集團董事長，跟他的夥伴北京寶袋財富資產管理公司負責人李衛衛等5人，全部在上週被中國證監會開出懲處令，朱一棟被勒令禁入證券市場3年，李衛衛被禁終生禁入。

朱一棟今年36歲，父親朱冠成是江蘇稀土商人，他在2005年號稱是從加拿大學成歸國，曾經在上海莎博化工科技公司，被風投機構收購後，把錢投入家鄉的稀土事業，迅速躍升為阜寧首富，接著，2011年在上海註冊成立阜興金融控股集團，展開快速擴充，橫跨地產、金融、貿易、稀有金屬、傳媒、健康醫療及資產管理等龐大集團，高峰期，下轄近100家子公司、 員工3800人，2016年管理資產總額逾350億元人民幣（約1596億元台幣）、貿易總額逾300億元人民幣（約1368億元台幣），被譽為「21世紀中國最具影響力青年人物」。

朱一棟跨入資本市場，成立多家私募公司，大量募集資金，透過股權質押融資、四處收購經營不善企業，做為借殻上市的準備。2016年3月終於逮到到大連電瓷，跟李衛衛合作，疑先成立空殼公司、一邊在市場買進部分股權、一邊跟大連電瓷談判收購案，於並進行重組，9月終於收購到手。

李衛衛操盤下，大連電瓷股價一路飆漲，從2016年6月28日到2017年3月1日累計上漲達114.32%，而他操作手法是，一次用了40台筆電、120套無線網卡、40台無線路由器，在上海五星級酒店的總統套房進行，全部朱一棟買單。

不過，在兩人合作過程中，爆出「黑吃黑」，李衛衛私吞部分朱一棟資金以致當年11月時，大連電瓷股價不穩，朱一棟只能挪用集團內不同帳戶資金撐盤，李衛衛更不斷的透過配資，私自操盤自己的其他股票，不料，他交易股票連續跌停，終於在2017年2月底全面爆倉，連帶拖累大連電瓷接連跌停，3月初被緊急停牌且公告資產重組。

事情爆發後，包括大連電瓷的股價連跌，上海資本市場雪崩，相關單位介入調查發現，該案背後除了朱一棟之外，另有其他金主，遍布20多個省市、78家券商的至少25個機構帳戶和436個個人帳戶，進行買賣，互相拉抬股價，李衛衛動用的資金超過20億元人民幣（約91.2億元台幣）；而阜興集團支付給李衛衛配資的金額至少16.67億元人民幣（約76億元台幣）保證金；而阜興在大連電瓷上虧損5.51億元人民幣（約25.1億元台幣），阜興旗下一筆270億元人民幣（約1231.2億元台幣）「理財基金」傳出血本無歸的消息，引發民眾到銀行前拉布條抗議。

目前，朱一棟傳出失聯，包括中國的相關單位及媒體都在找他，但如同人間蒸發。而經媒體追查，朱一棟在2013年以「朱翊坤」名字辦理了港澳通行證，被懷疑可能已潛逃出境、或被警方拘留，中國北京高層相當重新此案，為他成立小組進行處理。