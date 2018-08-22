川普前競選總幹事詐欺案 8項罪名成立

2018-08-22 05:36

〔中央社〕美國總統川普前競選總幹事曼納福特被控銀行詐欺與逃稅，陪審團今天裁決18項罪名有8項成立。

但是由6男6女組成的陪審團告訴法官，經過4天的評議後，他們仍無法就另外10項罪名達成共識。法官於是宣布這10項罪名審判無效。

現年69歲的曼納福特（Paul Manafort）被控提供不實陳述以取得銀行貸款，並在2005至2014年為俄羅斯支持的烏克蘭政治人物擔任顧問，賺進上千萬美元卻未納稅。

這個案子源自特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查俄國涉嫌干預美國2016年總統大選一案。

曼納福特被控罪名和他短期擔任川普的競選總幹事無關，但此案的審判被視為穆勒「通俄門」調查行動的一項重大考驗。

檢方表示，69歲的曼納福特2015、2016年試圖拿竄改的財務報表誤導銀行，以尋求房地產抵押貸款。

檢察官安德瑞斯（Greg Andres）表示，這位共和黨政治運作老手對於在烏克蘭擔任政治顧問期間入袋的1500萬美元蓄意不繳稅。

安德瑞斯在辯論終結時指出：「曼納福特先生說謊成性，有錢的時候想多留點錢、沒錢的時候想多弄點錢。」

他說曼納福特「針對報稅資料說謊，一而再、再而三對不同銀行撒謊」。

曼納福特遭到定罪，川普和若干共和黨國會議員以獵巫貶抑穆勒調查的努力將蒙受打擊。反之，若曼納福特獲判無罪，則穆勒團隊將會受挫。。