前律師柯恩與檢達認罪協議 恐增加川普法律風險

2018-08-22 04:44

〔中央社〕新聞媒體今天報導，美國總統川普前私人律師柯恩已與聯邦檢察官達成認罪求情協議，這可能增加川普的法律風險，因為柯恩可能提供特別檢察官穆勒（Robert Mueller）資訊。

穆勒正在調查俄羅斯干預2016年美國總統大選，以及可能與川普陣營協調案。

多家新聞媒體今天引述未具名消息人士的話報導，柯恩（Michael Cohen）已就違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅與聯邦檢察官達成認罪求情協議。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，柯恩已向聯邦調查局（FBI）投案，並表示認罪協議包括刑期和大量罰金。

福斯新聞（Fox News）引述未具名消息人士的話說，認罪協議包括3至5年徒刑。

不過CNN和紐約時報說，認罪協議不包括與聯邦當局合作。

美國政治新聞機構Politico引述未具名消息人士的話說，柯恩同意認罪協議以省下數以百萬計美元、保護家人和限制被揭發程度。

紐約時報19日報導，聯邦檢察官將調查焦點放在柯恩從家族計程車事業中取得的2000多萬美元（約新台幣6.2億元）貸款。

這是調查柯恩是否犯下銀行詐欺和逃稅的一環，檢察官也調查他支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元封口費是否違反競選財務法。

柯恩十多年來一直是川普的核心集團成員，在川普集團（Trump Organization）擔任川普的私人律師，在川普當選總統後繼續提供川普建言，但是雙方關係在最近幾個月出現緊張。

FBI今年4月搜查柯恩的紐約辦公室及住家，扣押大量文件和檔案，柯恩曾說願為川普「擋子彈」，但在這次搜查後雙方關係交惡。