微軟總裁：俄駭客最新攻擊鎖定民主黨和共和黨人

2018-08-22 02:36

〔中央社〕微軟公司總裁兼法務長史密斯今天接受訪問表示，沒有證據顯示俄羅斯駭客對美國參議院辦公室和智庫的攻擊成功，且俄國駭客鎖定「所有政黨人士」，包括民主黨和共和黨人。

史密斯（Brad Smith）接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時也表示，微軟公司「毫不懷疑」是俄羅斯駭客團體「魔幻熊」（Fancy Bear）發動這項攻擊，「魔幻熊」也鎖定「法國去年春天總統選舉的每位主要候選人」。

「魔幻熊」與俄羅斯軍事情報局（GRU）掛鉤，也曾遭控在美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）2016年的競選活動中作梗。

俄羅斯外交部今天譴責微軟公司（Microsoft）的這項指控是「獵巫」。

美國期中選舉將於11月登場，微軟公司今天稍早表示，已發現俄羅斯駭客企圖鎖定美國政治團體發動攻擊。

微軟說，一個與俄羅斯政府有關的駭客團體建立假的網域名稱，疑似用來愚弄哈德遜研究所（Hudson Institute）和國際共和黨研究會（International Republican Institute）兩個美國保守派智庫。

另外3個假網域名稱則設計得讓它們看似屬於美國參議院。

微軟並未針對這些假網站提供任何進一步資訊。

此前數週，微軟也有類似發現，促使角逐連任的密蘇里州民主黨聯邦參議員麥卡斯基爾（Claire McCaskill）透露，俄羅斯駭客企圖滲入她的參議院電腦網絡，但未成功。

這些行動與美國在2016年大選前遭遇俄羅斯駭客的攻擊極為相似。美國情報人員說，那些攻擊的目標在於藉由詆毀川普的民主黨對手希拉蕊，來幫助共和黨的川普當選總統。

史密斯本週稍早受訪時說，這次不只是要幫助一黨脫穎而出，「這類行動最基本的重點是破壞民主」。

史密斯說，沒有跡象顯示這些駭客成功說服任何人去點擊這些假網站。

這兩個保守派智庫說，他們試著對魚叉式網路釣魚（spear-phishing）的電郵攻擊保持警惕，因為他們的全球親民主行動經常激怒專制政府。

史密斯說，誰是幕後黑手，「我們心中毫無疑問。」