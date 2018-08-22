防科技滲透 先進國家對中國關上投資大門

2018-08-22 00:09

〔中央社〕從美國到歐洲，全球先進國家正對中國投資用力關上大門，且不限科技業投資案，凡是包含科技元素的眾多投資案都可能被掃到，從智慧暖氣機到自動割草機等種類廣泛。

美國總統川普13日簽署國防授權法案（NDAA），擴大美國外來投資審查委員會（CFIUS）審查權限，針對是否構成國安威脅，在關鍵技術、基礎設施和經手個資業務等3大領域加強審查，即使規模不大和被動的外來投資也不放過。

彭博報導，美方加強審查已有段時間，現在只是化成白紙黑字。阿里巴巴董事長馬雲旗下螞蟻金服今年稍早被迫放棄併購美國的速匯金國際公司（MoneyGram International Inc.），正因CFIUS擔心「不懷好意投資者」可能獲取使用速匯金支付服務的美國軍人個資。

而晶片大廠博通公司（Broadcom Ltd.）出價1170億美元併購高通公司（Qualcomm Inc.）的投資案，也遭到川普否決，理由是CFIUS擔憂，兩者合併後無疑會刪減成本，可能有助對手中國華為的技術發展。

國際通商法律事務所（Baker & McKenzie LLP）駐華府貿易律師韓特（Rod Hunter）指出，過去「通報CFIUS與否採自願，或至少等到CFIUS找上門再通報」投資案；現在任何和「智慧」沾上邊的美國收購投資案，外來投資者都會遭到調查。

中國面臨的挑戰，不只是美國更傾向保護主義，或澳洲和加拿大也採取相似立場；連中資最近偏愛的投資目的地歐洲，態度也比以往強硬許多。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的政府本月便首度否決中資收購德國企業提案，阻擋中資入股德國工具機製造商勒菲機械（Leifeld Metal Spinning AG）。

由於兩年前柏林放手讓中國美的集團買下德國機器人公司庫卡（Kuka AG），引發國內強烈反彈，柏林至今仍深受衝擊。

德國政府本月稍早還表示，計畫把歐洲聯盟（EU）以外資金的投資案必經審核門檻，由目前的入股25%降低。

就連面臨脫歐期限將至而亟欲拉攏中國的英國，也提議對小型企業併購、收購少數股份甚至收購智慧財產權的案子，都取消審核門檻，全部都得接受審查。