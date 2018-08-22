95歲納粹前守衛身分曝光 被美國遣返德國

2018-08-22 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕在美國居住多年納粹前警衛高齡95歲的帕利（Jakiw Palij），在身分曝光多年後，週二（21日）被當局遣送到德國杜塞道夫（Düsseldorf），將在養老院度過餘生。

綜合外媒報導，帕利出生波蘭，1949年移民美國，8年後成為美國公民，在美國低調生活多年，直到約30年前，調查人員在一份古老的納粹名冊上找到他的名字，才發現他向當局隱瞞了曾為納粹服務的背景。

根據美國政府資料，帕利曾於1943年在德國佔領波蘭時期的特拉維尼基（Trawniki）納粹黨衛軍訓練營（Nazi SS Training Camp）受訓，並在特拉維尼基勞動營擔任武裝警衛。

同年11月3日，特拉維尼基勞動營有數千猶太人被屠殺，為猶太大屠殺最多人遭殺害的地方之一。但帕利僅承認曾在訓練營受訓，否認涉及戰爭罪。

美國聯邦法官在2003年撤銷帕利的美國公民身分，多年來，華盛頓一直試圖將住在紐約皇后區的帕利驅逐出境，但德國、烏克蘭和波蘭等國家都拒絕接收。美國政府與德國政府今年進行數週談判後，才確定將帕利驅逐到德國。

儘管德國近年對多名年事已高的前納粹警衛進行審判，但《法蘭克福匯報》指出，帕利不太可能被起訴。《圖片報》指出，德國檢方已於2015年對他進行刑事調查，最終因缺乏證據而中止。