「一見鍾情」是真的！美研究：美麗讓人有強烈快感

美國紐約大學（NYU）發布最新研究指出，一見鍾情是真實存在的。（法新社）

2018-08-22 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約大學（NYU）發布最新研究指出，「一見鍾情」是真實存在的，這種現象類似於吃到糖果時引發的快感，並指出人們其實不用花到1秒鐘的時間，就能夠對於身邊的人事物產生美麗或醜陋的主觀感受，研究發布在《當代生物學》（Current Biology）期刊。

根據《每日郵報》報導，紐約大學心理學團隊指出，人們的日常生活充滿了審美體驗，過去許多哲學家均在此領域有所著墨，為確定一見鍾情的現象是否真實存在，團隊分析橫跨2500年的美學寫作，從古希臘哲學家柏拉圖的著作，到18世紀德國哲學家亞歷山大．鮑姆加滕（Alexander Baumgarten）的美學理論，並參考現代神經科學研究。

研究作者丹尼斯．佩利（Denis Pelli）教授指出，過去哲學家們認為人們看到美麗的人事物，會獲得「特殊的快樂」，但此研究指出這樣的感覺在心理學上，可能只是一種非常強烈的快感，從神經科學的角度來看，「美的經驗」會促進大腦有「快樂中心」之稱的眶額皮質活動。

佩利教授提到，許多人普遍認為須要花費長時間才能決定身邊人事物的美醜與否，但此研究闡明其實不用花到1秒，人們就已做出自己的主觀想法；研究同時也證明哲學家們的說法是正確的，「美的經驗」引發的歡愉感可在大眾直接傳遞。

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《當代生物學》