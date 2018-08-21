向普廷下跪？ 奧地利外長被轟傷害國家聲譽

2018-08-21 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）18日應邀出席奧地利外交部長克奈斯爾（Karin Kneissl）的婚禮，兩人還在婚禮上翩翩起舞，但有畫面顯示克奈斯爾疑似向普廷鞠躬或行屈膝禮，遭批評者砲轟傷害國家聲譽。

《路透》報導，普廷是克奈斯爾週末婚禮上的明星賓客，一段影片顯示，兩人在宴會上共舞華爾茲，最後以克奈斯爾一個深屈膝禮作為結束。一些奧地利媒體稱這個姿態會對奧地利造成損害。

奧地利《標準報》（Der Standard）指出，「克奈斯爾跪在普亭面前是一種恥辱」，「外交部長應對普廷的作法已讓她失去所有信譽」。

從禮儀上來看，克奈斯爾是向普廷行屈膝禮還是鞠躬，仍有多爭論。過去10年舉辦知名維也納歌劇節（Vienna Opera Ball）的舞蹈學校老闆斯瓦貝克（Roman Svabek）說，正式屈膝禮是維也納舞廳禮儀主要部份之一。

對於克奈斯爾的舉動，斯瓦貝克表示，「這混合了屈膝禮和鞠躬」，「這位女士屈膝後抬頭，向紳士鞠躬致敬」。

但無論是鞠躬還是屈膝禮，都會被奧地利媒體放大檢視，《Kleine Zeitung》評論稱，出現這種能讓克里姆林宮宣傳奧地利代表向普廷下跪的照片是個天大的錯誤，將會長期困擾奧地利。