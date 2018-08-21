醫學突破！這種「電子皮膚」讓義肢有了痛覺

2018-08-21 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕觸覺對於人體感官而言至關重要，舉例像是我們產生疼痛繼而發生反射，表示自己接觸到的物體有危險性，就像是一種保護機制。但是截肢者裝上的義肢，本身感受不到任何感覺，萬一發生危險可能也不自知，因此有科學家思考著，義肢看起來跟四肢一樣能夠移動，但是它是否也能有肉體上的知覺？約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的一位研究生就研發出一種「電子皮膚」，讓截肢者能夠再次感受壓力、疼痛。

據外媒報導，約翰霍普金斯大學的研究生Luke Osborn和其團隊研發出的這種電子皮膚，由嵌入導體的織物和橡膠製作而成，材質可以任意伸縮，將這塊電子皮膚套上義肢，外部受到壓力時，皮膚就會向截肢處的現有神經發送電脈衝，再而傳達到大腦知覺訊息。

一位來自匈牙利的截肢者Gyorgy Levay成為了該研究的志願者，他表示，起初他同其他截肢人士一樣，以為自己的傷處再也感覺不到任何東西，但是因為電子皮膚的研發完成，讓他重新感受到外部施加於義肢上的壓力以及它所帶來的疼痛感，這也讓他覺得十分有趣。

神經工程和生物醫學儀器實驗室的負責人Nitish Thakor教授表示，Luke Osborn和其團隊就是在這間實驗室研發電子皮膚，也是在這裡認知到疼痛感對於生物而言是重要的保護機制，因為我們會有痛覺不是沒有道理的，它讓我們能夠認知到危險存在加以避開。Nitish Thakor興奮的表示，對於那些截肢人士而言，本身能夠重新有觸摸的感覺有多棒可想而知，雖然這款電子皮膚可以應用在機器人技術，但是Nitish Thakor希望它可以讓這些截肢人士重新找回那些他們以為已經失去的觸覺。

目前這款電子皮膚還只能感受到壓力以及痛覺，研究團隊表示，希望之後能夠用同樣的原理來觸發其他更細緻，例如快感這類的知覺感受。

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