印尼兒童扮IS聖戰士拿AK-47紙槍 幼稚園引爆怒火

印尼一座幼稚園讓15位小朋友打扮成「IS聖戰士」上街遊行。（圖擷取自臉書Denny Siregar）

2018-08-21 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一座幼稚園為搭上慶祝印尼國慶日（8月17日）的熱潮，竟異想天開讓15位小朋友打扮成「IS聖戰士」上街遊行，不僅每個孩童都穿上全黑套裝、手上還拿著AK-47的紙槍，荒唐的遊行畫面曝光後，幼稚園立刻慘被砲轟「是在鼓吹極端主義思想。」

根據媒體報導，這座位在印尼龐越市的卡蒂卡（Kartika）幼稚園在印尼國慶期間，打算讓小朋友上街遊行慶祝，原本是歡天喜地的活動，校方卻異想天開，讓小朋友們打扮成「IS聖戰士」。這些孩童不僅套上傳統黑色全罩式的尼卡布（niqab）罩袍，只能露出眼部，同時手上還拿著用紙板所做成的「AK-47步槍」，一共15名上街遊行。有目擊者將此遊行畫面拍下上傳後，頓時爆發爭議，不少網友痛批「幼稚園是在鼓吹極端主義。」

面對外界批評，幼稚園園長在20日出面澄清，他們想傳達的是「伊斯蘭的奮鬥與困難」，並不是外界所想的，「灌輸學童暴力思想」和「提倡極端主義。」他還坦言，會選這樣的衣服，是想替家長省錢，才從儲藏室拿出去年的舊衣改造，引起這麼大的風波，深感歉意。

儘管如此園方已經公開道歉解釋，然而網友仍感到相當不滿，質疑「為何要讓小孩子拿紙做的步槍？」而印尼國會議長班邦（Bambang Soesatyo）也對幼稚園的遊行裝扮大力抨擊，表示這是「令人非常擔心的事」。

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