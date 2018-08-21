台薩斷交 中國官員透露薩爾瓦多早已想與中國建交

2018-08-21 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多於21日與中國建交，我國主動宣布與其斷交，台灣邦交國再次減少，僅剩17個。據中國前駐哥斯大黎加大使，曾代管薩爾瓦多事務的李長華表示，自2009至2012年起薩爾瓦多就多次表達和中國建交的意願。

根據《環球時報》報導，21日中國外交部長王毅在北京與薩國外交部長簽署了《中華人民共和國和薩爾瓦多共和國關於建立外交關係的聯合公報》，薩爾瓦多承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。薩爾瓦多即日斷絕同台灣「外交關係」。

李長華表示，中薩建交是中國在中美洲外交上的又一突破，也是對台灣當局在國際上的打擊行動，亦有望對該地區尚未同中國建交的國家產生明顯的帶動作用。他也提到在2009到2012時，雖然薩爾瓦多多次釋出建交意願，但當時兩岸關係保持在「九二共識」上和平發展的態勢，對其請求予以婉拒。不過兩岸情況已變，才決定建交。

薩爾瓦多與我國斷交適逢蔡總統出訪中美洲友邦，時機敏感。對於中薩建交，外交部長吳釗燮說明，自去年起，薩國政府不斷向台灣要求大量資金援助聯合港開發案，但台灣因開發案不適合，尚未提供金錢援助。吳釗燮認為，中國的金援可能是兩國建交最大主因，他也批評中國用金錢競逐是不負責任的行為。