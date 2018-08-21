3搶匪搶不走婦人的皮包 竟倒車輾過去逼她鬆手

2018-08-21 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州日前發生一起搶案，3名搶匪為了搶走裝有7萬5000美金（約新台幣230萬元）的皮包，與這對夫妻扭打成一團，最後這些匪徒眼見武力不成，竟開車輾過這對夫妻，成功搶走包包。

綜合外媒報導，這對夫妻在德州哈里斯郡（Harris County）經營一間加油站，日前夫妻倆驅車前往銀行領出了7萬5000美金（約新台幣230萬元）的鉅款，將錢裝入皮包後，兩人便開車返回加油站，殊不知這時已被匪徒盯上。

這3位搶匪分別駕駛2輛車尾隨這對夫妻回加油站，當妻子拿著裝有鉅款的包包下車後，其中1個搶匪立刻跳下車衝上前想搶奪包包，結果婦女拚死抵抗，死抱著包包不肯放手，兩人也雙雙跌倒在地並激烈扭打。

婦女的丈夫見狀，趕緊也衝下車對抗搶匪，隨後3人便激烈的搶奪包包，不久後第3位歹徒也駕駛另一輛車前來，下車後也加入扭打的行列；最後已經是3個匪徒在圍毆這對夫妻，但是包包還是搶不走。

不料其中一個匪徒竟然趁隙跑回車上，直接倒車輾過這對夫妻，其中一直死抱著包包的妻子甚至被來回輾過2次，最後裝有鉅款的包包才被匪徒得手並逃逸。

事後婦女身受重傷，被緊急送到醫院急救，經過手術後已經脫離險境，他的丈夫也在醫院救治，不過傷勢沒有妻子的重，經過治療後也沒有大礙；而搶案發生的過程全被一名剛好在該處巡邏的警察目睹，當地警方及時介入後，隨之抓到其中一位31歲的搶匪戴維斯‧米切爾（Davis Mitchell），而被搶走的7萬5000美金（約新台幣230萬元）也順利的找回。

目前戴維斯被關在監獄，面臨嚴重搶劫罪的控訴，而當局也發出通緝，要追捕另外2名在逃的嫌犯。