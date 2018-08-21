韓國電子廠火災 4女跳窗逃生2死2重傷

2018-08-21 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川市某電子廠今（21）日下午3點發生意起造成9死4輕重傷的火警，其中四名女作業員因不耐高溫，從窗邊一躍而下，造成2死2重傷，火勢延燒超過2小時才被撲滅。

據《韓聯社》報導，電子廠大火目前已在下午3點47分疑似因檢查室起火，一路延燒至整個電子廠，點方立刻疏散60多名作業員，消防隊也出動45輛雲梯車、60多位消防員前往救災。

但其中4名女作業員因不耐火災現場高溫及濃煙，從4樓窗邊跳出，其中2人因此送醫急救後不幸身亡，另外2人目前還在搶救中。