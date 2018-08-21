甲子園學校規定偷蘋果要被停學？ 教練的答案是......

2018-08-21 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕第100屆夏季甲子園決賽在今日正式開打，日前掀起一股旋風的金足農業高中，正卯足全力的與大阪桐蔭高校廝殺爭奪冠軍的同時，日本網友則是在推特上流傳一則關於兩校校規的有趣貼文。

只見日本網友在推特上PO了一段寫有兩校校規的貼文，內容寫道，金足農業學校校規規定：一、偷竊蘋果的傢伙會被停學。二、偷梨子的傢伙會被退學。三、不可以欺負豬。

而大阪桐蔭的校規是一、禁止男女交往。二、上學遲到的人在晚上8點前必須強制留在家裡。三、開學式的兩周後會有一周的學習集訓。四、前兩年手機都被禁止持有，被發現的話會被解約。

網友並且在最後補上自己的意見表示，不管是哪一條校規都太過特別了吧！而網友也紛紛同意表示兩校的校規實在太「有梗」。

而日媒《Jcast》也採訪了金足農業高中的校友，目前是搞笑團體「ねじ（螺絲）」的成員的佐々木ユーキ先生，他表示，雖然不確定現在還有沒有這樣的規定，但他剛入學的時候的確有被告誡「偷蘋果的話會被停學、偷梨子的話會被退學」。

而金足農棒球隊的教練受訪時則表示，現在已經沒有那些校規了，現在的校規都與國家所訂的差不多，也沒有對特定的農作物或是動物的相關規定。而在很久以前，說不定會有像那樣的校規，不過應該也沒辦法去查證了。